Новый МРК проекта 22800 начнет испытания в сентябре / Фото

13:40 27.08.2019   Россия

"Одинцово", второй серийный малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт"), начнет швартовные испытания до конца сентября 2019 года. 

Об этом Mil.Press FlotProm рассказал осведомленный флотский источник.

Собеседник издания добавил, что "Одинцово" планируют вывести в Ладожское озеро на заводские ходовые испытания в конце октября – начале ноября. 

Как и другие корабли серии, МРК начнет испытания в Ладоге, а закончит в Балтийском море.

Как рассказал изданию в ходе МВМС-2019 главный конструктор проекта Дмитрий Цымляков, начиная с третьего "Каракурта" серия получит усиленное вооружение. В частности зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Он подчеркнул массовость серии и возможность постройки кораблей полностью силами отечественной промышленности.

МРК "Одинцово" заложили под наименованием "Шквал" 29 июля 2016 года. Его спустили на воду 5 мая 2018-го. 

Первые два "Каракурта" предназначены Балтийскому флоту. Третьим планируют усилить Северный флот. 

Малые ракетные корабли проекта 22800 разработали в ЦМКБ "Алмаз". "Советск" вооружен модернизированной 76,2-мм артустановкой АК-176МА, ЗРПК "Панцирь-М" и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК". 

Водоизмещение корабля – 800 тонн, длина корпуса – 67 метров, ширина – 11 метров. Скорость – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток. Энергоустановка МРК – отечественная. В нее входят три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315. 

В общей сложности флот планирует получить до 23 таких кораблей. 

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" (заложен как "Шквал"). Фото Mil.Press FlotProm



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