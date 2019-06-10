Росія розгорнула програму модернізації стратегічної авіації

13:20 27.08.2019   Россия

Модернізуються всі три основних бомбардувальники стратегічної бомбардувальної авіації РФ.

Стратегічна бомбардувальна авіація Росії модернізується прискореними темпами – так, вже у 2019 році відбудуться випробування першого глибоко модернізованого бомбардувальникя-ракетоносця Ту-95МСМ, а наприкінці 2020 року у небо вийде перший побудований з нуля стратегічний бомбардувальник Ту-160М, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на міністра торгівлі і промисловості Росії Дениса Мантурова, пише ZN,UA.

Паралельно із будівництвом першої партії важких Ту-160М авіапромисловість РФ проводить модернізацію до цього ж рівня стройових Ту-160. Крім того, попередньо готується контракт на глибоку модернізацію стройових Ту-95МС, доля якого буде остаточно визначена за результатами випробувань Ту-95МСМ.

Модернізація торкнеться й ракетоносця-бомбардувальника Ту-22М3М – перша машина цього типу проходить випробування, а до кінця 2019 року буде готова і друга.

"У третьому кварталі 2020 року літаки будуть пред'явлені військовим на державні спільні випробування (ДСВ)", – заявив міністр, додавши, що за результатами випробувань також буде прийматися рішення з приводу контракту на глибоку модернізацію Ту-22М3.

Ту-160 "Білий лебідь" (за класифікацією НАТО – "Blackjack") – найпотужніший літак російських Військово-космічних сил. Ту-160 – стратегічний ракетоносець дальнього радіусу дії, адаптований у першу чергу під використання ракет із ядерною бойовою частиною; також може нести на собі широкий спектр озброєння, включаючи бомби декількох видів та високоточні ракети. На 2018 рік на озброєнні Росії стоїть 16 подібних літаків. Україна після розпаду СРСР також мала дивізію цих бомбардувальників, які у 1999 році частково були порізані на метал, частково – передані РФ.

Ту-95 "Ведмідь" – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, найшвидший у світі літак з турбогвинтовими двигунами і єдиний у світі серійний бомбардувальник і ракетоносець, який все ще ці двигуни використовує. Конкретно модифікація Ту-95МС – літак-ракетоносець, що оперує ракетами типу Х-101, які дозволяють йому вражати цілі у радіусі 5,5 тис. км за межами дії будь-яких систем ППО. Після розпаду СРСР Україна отримала 23 Ту-95МС у строю і 5 – у ремонті. 24 з них були розпиляні на метал, 3 – передані РФ, доля ще одного літака невідома.

Ту-22 – радянський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стріловидності. Незважаючи на те, що стоїть на озброєнні з 1960-х років, зазнав низки модифікацій і досі є актуальним літаком, у першу чергу, завдяки широкому спектру ракетного і бомбового озброєння. Після розпаду СРСР Україна мала не менше 64 літаків Ту-22 всіх модифікацій, з яких у період 2002-2006 рр. 60 було знищено, а 4 залишено для музеїв.

Раніше повідомлялося, що в Росії збираються завершити розробку нового стратегічного бомбардувальника "проект ПАК ТАК" (перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації) у строк від п'яти до семи років. Їм хочуть замінити Ту-160.



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