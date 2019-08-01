Оккупированный Крым примет участие в российском нацпроекте "Экология"
|13:00 27.08.2019
|Крым
Оккупационные власти Крыма планируют до 2024 года реализовать пять региональных программ на общую сумму 4,3 млрд рублей в рамках национального проекта "Экология".
Об этом сообщила т.н. "министр" экономического развития оккупированного Крыма Людмила Бланк, сообщает ТАСС.
"У нас сегодня в рамках проекта "Экология" пять региональных проектов, соответствующих пяти федеральным: "Чистая страна", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов", "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами". Общий объем предусмотренных средств до 24-го года - 4,3 млрд рублей", - сказала Бланк.
На реализацию этих программ в 2019 году предусмотрено более 260 млн рублей, из которых сейчас профинансировано уже более 88 млн рублей или 33,8% от запланированной суммы, уточнила глава регионального Минэкономразвития.
Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.
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