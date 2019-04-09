Путин и Эрдоган 27 августа на переговорах обсудят вопросы урегулирования в Украине

12:40 27.08.2019   Украина

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - 27 августа осмотрят экспозицию авиасалона МАКС и проведут двусторонние переговоры. 

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Завтра у президента напряженный день, в Жуковском будет день рабочего визита президента Турции Эрдогана. Они вместе с Путиным посмотрят экспозицию [авиасалона МАКС] и проведут двусторонние переговоры", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, по его словам, президент 27 августа посетит церемонию закрытия Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 в Казани. "Завтра закрывается WorldSkills в Казани, Путин там будет", - сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что лидеры России и Турции обсудят на переговорах 27 августа ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе, а также вопросы урегулирования на Украине.

"Конечно, будет обсуждаться и Сирия, и Украина, и другие вопросы, - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Конечно, определенный акцент на сирийских делах будет сделан".

Песков напомнил слова Путина, неоднократно говорившего о своем понимании озабоченностей Анкары ситуацией в Сирии и вопросами обеспечения безопасности Турции в этой связи. "Но в то же время президент сохраняет и неоднократно подтверждает свою озабоченность в связи с активизацией действий террористических элементов из Идлиба", - добавил Песков. По его словам, нужно подавлять такую активность боевиков и уничтожать террористов. "Ситуация в Идлибе, который продолжает оставаться в соответствии с сочинскими договоренностями зоной ответственности Турецкой Республики, продолжает оставаться весьма и весьма напряженной", - заявил Песков.

"Именно для обсуждения этой непростой ситуации президенты условились провести встречу в Москве, которая будет завтра", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что на повестке встречи будут и экономические отношения двух стран. "Турция - это наш близкий партнер, наш союзник, - констатировал он. - Нас объединяют в целом очень развитые торговые отношения, многовекторные, которые отличаются даже близостью в таких чувствительных областях, как военно-техническое сотрудничество".

Как уточнили в пресс-службе Кремля, "в ходе переговоров имеется в виду обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки дня".



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