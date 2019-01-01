ПАРЄ визнала нелегітимними "вибори" в окупованій РФ грузинській Абхазії
|12:00 27.08.2019
|Абхазия
У Парламентській асамблеї Ради Європи назвали нелегітимними "президентські вибори" в окупованій Росією грузинській Абхазії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили співдоповідачі ПАРЄ з моніторингу Грузії, йдеться на офіційному сайті Асамблеї.
"Ці так звані "вибори" перешкоджають мирному врегулюванню конфлікту, і замість того, щоб об'єднувати людей, вони тільки ще більше віддаляють їх один від одного. Ми можемо тільки засудити це", - йдеться в повідомленні.
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