Чекати доведеться довго: Волкер порівняв окупацію Криму з Прибалтикою у складі СРСР

11:40 27.08.2019   Крым

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив в інтерв'ю американському громадському радіо Public Radio International, що Україні доведеться довго чекати на деокупацію Криму.

Росія категорично відмовляється обговорювати це питання, тому, на його думку, доля повернення Криму може бути такою ж, якою була доля Балтійських країн, захоплених Радянським Союзом в результаті підписання пакту з нацистською Німеччиною, повідомляє УНН.

Тоді у 1940 році США не визнали цієї анексії, видали декларацію про це, що стала відомою, як Декларація Веллеса. Але довелося чекали ще півстоліття на відновлення незалежності Балтійських країн.

"Ми не побачимо швидкого руху по Криму, але так само ніхто не збирається приймати, що він належить Росії. Я б очікував, що, врешті-решт, він відновиться як частина України – це просто триватиме дуже довго", – вважає Волкер.

Нагадаємо, Волкер заявив про готовність США підключитися до "нормандського формату".



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