Найбільша опозиційна партія Канади обіцяє не визнавати анексію Криму

11:20 27.08.2019   Крым

Найбільша опозиційна Консервативна партія Канади ніколи не визнає анексію Росією Криму та окупацію Донбасу.

Про це з нагоди святкування Дня Незалежності України заявив лідер партії Ендрю Шир, повідомляє Укрінформ.

“Від початку конфлікту в Україні ми прямо говорили, що ніколи не визнаємо окупацію Кремлем Криму та його військове вторгнення до частини Донбасу. Ми завжди підтримуватимемо наших друзів та продовжуватимемо засуджувати порушення прав людини й незаконні переслідування на окупованих територіях України”, - сказав Шир.

Він наголосив, що його партія “завжди обиратиме сторону тих, хто цінить свободу, права людини й верховенство права”.

“Зважаючи, що майже 1,4 млн канадців мають українське походження, наші держави поєднують особливі відносини. Ми вдячні за внесок українсько-канадської громади протягом останніх 128 років з часу прибуття перших поселенців з України у 1891 році”, - зазначив лідер партії.



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