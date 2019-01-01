Альянс лібералів і демократів Румунії заявив про свій вихід з правлячої коаліції, до складу якої входить також Соціал-демократична партія.



Про це на брифінгу у Бухаресті заявив лідер Альянсу, голова румунського Сенату (Верхня палата парламенту) Келін Попеску Терічану, повідомляє Укрінформ.

«Колеги по партії ухвалили рішення вийти зі складу правлячої коаліції і перейти в опозицію. На жаль, коаліція працювала неефективно, допускаючи серйозних помилок», - заявив Терічану.

За його словами, Альянс створить опозиційну коаліцію з партією «За Румунію» (керівник - експрем'єр Віктор Понта). Терічану заявив також, що він відмовляється і від участі у наступних президентських виборах, які відбудуться в країні 10 листопада нинішнього року.

Альянс лібералів і демократів і партія «За Румунію» вирішили підтримати на президентських виборах незалежного кандидата, колишнього міністра культури, актора Мірчу Діякону.

З виходом із коаліції Альянсу лібералів і демократів Соціал-демократична партія Румунії втрачає і парламентську більшість.

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Правляча коаліція між соціал-демократами і Альянсом лібералів і демократів була утворена за підсумками парламентських виборів у грудні 2016 року.

Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчиле поки що жодним чином не прокоментувала рішення Келіна Попеску Терічану.