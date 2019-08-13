Колонна военной техники прошла по мосту через Керченский пролив в оккупированный Крым в рамках начавшихся масштабных командно-штабных учений в Южном военном округе.

Видео прохода колонны опубликовала пресс-служба ЮВО, передают Новости Крыма.

На кадрах видно, как колонна из дюжины военных машин проходит по автомобильной части Крымского моста в сторону Керченского полуострова. В состав колонны входят несколько грузовиков «КамАЗ», оборудованных модулями для перевозки пассажиров, топливные заправщики, автомобили материального обеспечения и другие виды техники.

Масштабные командно-штабные учения продлятся до 31 августа. В них задействованы подразделения 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, 4-й армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии страны-агрессора.

Учения пройдут на 12 полигонах юга России, в том числе в оккупированном Крыму, Астраханской и Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. «В ходе КШУ командиры и штабы выполнят задачи по управлению межвидовыми группировками войск по тактическим замыслам оборонительных и наступательных действий, разработанным на основе оперативно меняющейся учебно-боевой обстановки, в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности», – сообщили в пресс-службе ЮВО.

В маневрах примут участие свыше 8 тысяч военнослужащих, более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и 60 вертолетов, более 100 танков и до 10 кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.