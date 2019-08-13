Суд відмовився приймати всі клопотання захисту, зате з власної ініціативи продовжив фігурантам арешт на півроку.

Північно-Кавказький окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону у понеділок, 26 серпня, прийняв рішення продовжити на термін у шість місяців арешт вісьмом фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", повідомив "Крим.Реалії" адвокат Олексія Ладин, пише ZN,UA.

"Марлен Асанов, Сервер Зекир'яєв, Ернес Аметов, Тимур Ібрагімов, Сейран Салієв, Мемет Белялов, Сервер Мустафаєв та Едем Смаїлов залишаться у СІЗО до 13 лютого 2020 року", – сказано у повідомленні.

Перше попереднє засідання проходило за допомогою відеоконференції військового суду з Сімферопольським СІЗО №1, де перебували в'язні та Кримським гарнізонним судом, де перебували адвокати незаконно заарештованих кримських татар.

"Суд відмовив у всіх клопотаннях захисту: про припинення кримінальної справи, про повернення справи прокурору, оскільки обвинувачення не конкретизоване; про застосування четвертої Женевської конвенції. Зате суддя з власної ініціативи продовжив всім підзахисним арешт у СІЗО на шість місяців (до 13 лютого 2020 року)", – заявив Ладен.

Розгляд справи судом по суті почнеться тільки 3 вересня, проте, за словами адвоката, вже до цього часу окупанти планують етапувати незаконно заарештованих кримських татар із Криму до Ростова.

Нагадаємо, 27 березня співробітники ФСБ РФ і Росгвардії прийшли з обшуками в будинки 25 кримських татар в анексованому Криму. Велика частина обшуків проводилася в Сімферополі, в рамках сфабрикованої "справи Хізб ут-Тахрір". В результаті обшуків затримали 20 осіб. Вранці 28 березня у російському Ростові-на-Дону затримали ще трьох, членів правозахисної групи "Кримська солідарність". Усіх затриманих заарештували. Їм інкримінують створення терористичної організації та участь у ній.

Зазначимо, що від початку анексії Криму в 2014 році Росія проводить послідовну політику тиску на кримських татар. Російські силовики регулярно приходять з обшуками до будинків, кримських татар заарештовують і судять за сфабрикованими обвинуваченнями у нібито "тероризмі" і "екстремізмі".

Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово засуджувала незаконні дії країни-окупанта і закликала її дотримуватися прав людини. 22 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН прийняла нову резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна".

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжує фіксувати порушення в Криму і констатує, що жодного поліпшення на окупованому півострові не відбулося.

Фото Кримська Солідарність