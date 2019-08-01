Оккупационное правительство Севастополя на внеочередном заседании одобрило законопроект, которым бюджет Севастополя на 2019 и 2020 году сокращается на миллиарды рублей.

Однако, при этом значительно увеличивается бюджет города на 2021 год, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Расходы бюджета Севастополя в 2019 году увеличат до 50 млрд рублей "Доходная часть бюджета (2019 года — ред.) уменьшается за счет безвозмездных поступлений на 5,5 млрд рублей. Это все средства за счет целевой субсидии. Общий объем доходной части бюджета 2020 года также уменьшается на сумму 8,5 млрд рублей – за счет уменьшения объема ФЦП", — отметил и.о.директора департамента финансов Владимир Штоп.

В свою очередь т.н. "врио губернатора города" Михаил Развожаев отметил, что речь идет не о сокращении финансирования ФЦП, а о перераспределении средств.

Как ранее сообщалось, в оккупированнsх Крыму и Севастополе с момента запуска программы наблюдается низкий процент освоения этой программы. "Доходная часть бюджета на 2021 год увеличивается на 11,8 млрд рублей", — добавил Штоп. Доходы бюджета города на 2019 года в результате правки определены в объеме 45 млрд рублей, расходы – 51,1 млрд рублей, на 2020 год – 48,3 млрд и 49,9 млрд соответственно. В 2021 году объем доходов бюджета составит 47,6 млрд рублей, расходов – 50,6 млрд рублей.