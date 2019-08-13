ЮВО: Вертолеты обеспечили прикрытие колонны военной техники в рамках масштабного учения на Северном Кавказе

09:40 27.08.2019   Россия

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) обеспечили прикрытие на марше колонны боевой техники 49-й общевойсковой армии в рамках масштабного командно-штабного учения (КШУ).

Экипажи вертолетов выполнили поиск мест организованных засад и позиций артиллерии условного противника на маршрутах движения техники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе движения колонн подразделения охраны и обороны отработали отражение атак диверсионных групп и преодолели условно зараженные участки местности.

Маскировку на маршруте обеспечивали штатные инженерные подразделения и специалисты радиационной, химической и биологической защиты соединения.

Напомним, в период с 26 по 31 августа под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова проводятся двустороннее КШУ с общевойсковыми армиями ЮВО. В ходе мероприятия отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения военной безопасности на Юго-Западном стратегическом направлении.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов КШУ принимают участие около 8,2 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов. Кроме того, для ведения разведки с воздуха и видеофиксации действий войск в районах розыгрышей практических действий задействовано около 30 расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами.



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