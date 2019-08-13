До конца 2019 года ВМФ России получит три дивизиона системы "Бастион". Один - Черноморский флот
|09:00 27.08.2019
|Крым
По итогам 2019 года реутовское НПО машиностроения поставит ВМФ России три дивизиона подвижных береговых ракетных комплексов "Бастион".
Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил ТАСС Александр Леонов, генеральный директор – генеральный конструктор предприятия, пишет flot.com.
По информации агентства, новые комплексы "Бастион" войдут в состав береговых и сухопутных войск Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов.
Подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс" принят на вооружение в 2010 году. По данным Международного института стратегических исследований, сейчас в распоряжении ВМФ находятся более 40 таких комплексов. В частности, они дислоцированы в оккупированном Крыму, на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова), в Калининградской области, в Сирии, на Камчатке.
"Бастион" способен изготовиться к стрельбе всего за 5 минут и поразить цель на расстоянии до 500 км. Один комплекс "Бастион", боекомплект которого включает до 36 ракет, способен защищать более 600 км побережья.
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