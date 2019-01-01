Для спасения крупного банку Минфин РФ выделяет $600 млн

08:40 27.08.2019   Россия

Минфин продолжает увеличивать вливания валюты в банковскую систему.

Пятую неделю подряд за долларами из бюджета обращается один из крупных российских банков, пишет Финанс.ру.

На вторник, 20 августа, Федеральное казначейство предоставило ему в общей сложности 600 млн долларов в виде двух депозитов на 7 и 14 дней.

Сумма, размещенная Минфином через регулярные валютные аукционы, за месяц выросла в 6 раз и достигла максимума с февраля, следует из данных на сайте Казначейства.

Спрос на эти операции отсутствовал всю весну и первую половину лета и неожиданно вернулся 12 июля. Тогда Казначейство предоставило одному участнику 100 млн долларов под 1,5% годовых.

Спустя две недели спрос вырос до 300 млн долларов, а в конце прошлой недели еще вдвое.

«Наличие валютного долга перед Казначейством свидетельствует о том, что какой-то крупный банк исчерпал запас ликвидных активов в валюте», - говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: долларов и евро на корсчетах и депозитах за рубежом ему не хватает, чтобы покрыть все обязательства перед клиентами.

Доступ к аукционам Минфина имеет ограниченный круг банков, преимущественно государственных. А 84% всех средств (по данным на январь-апрель) получали Сбербанк и ВТБ, отмечают эксперты ВШЭ.

Кто именно кредитуется за счет бюджета, Казначейство не раскрывает, указывая лишь, что спрос на каждом аукционе предъявляет только один участник.

В целом по банковской системе дефицита валюты нет, указывает Порывай: об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что банки активно пользуются операциями «своп» с Минфином, размещая доллары, чтобы получить однодневные рублевые кредиты (на 1-1,5 млрд долларов).

На начало июня у банков было 18,8 млрд долларов свободной валюты. Однако это запас, накопленный в первой половине года, постепенно тает со скоростью 3-4 млрд долларов, поскольку отток капитала и интервенции ЦБ «съедают» больше, чем поступает на рынок в виде профицита платежного баланса.

Баланас валютных поток в России сезонно ухудшается каждое лето. И в августе-октябре с нефтью по 60 долларов и курсом доллара в 66 рублей чистый приток составит лишь 6-8 млрд долларов, прогнозирует Райффайзенбанк, тогда как Минфин в рамках бюджетного правила покупает по 4-5 млрд в месяц.

Это означает, что запасы валюты могут быть исчерпаны к концу сентября, отмечает Порывай: результатом станет расширение базисных спрэдов (на 25-75 б.п.), удорожание валютной ликвидности и ослабление рубля.



Ще на цю тему:

16:00 09.08.2019
Один из крупнейших российских банков потерял более миллиарда долларов
08:00 07.08.2019
Центробанк России потерял на юанях $1,8 млрд за два дня
12:20 30.07.2019
Стали відомі претенденти на придбання "дочки" російського банку
15:41 20.02.2019
У Промсвязьбанка обнаружили секретный депозит на 200 млрд рублей
08:43 02.11.2018
Банк России стал крупнейшим покупателем золота в третьем квартале 2018 года
18:01 04.10.2018
В ожидании возможных западных санкций из крупнейших госбанков РФ в августе вывели более $7 млрд
14:55 04.10.2018
План "дедолларизации" экономики РФ внесен в правительство
08:28 07.06.2018
Большое количество банков РФ под угрозой банкротства
09:31 23.04.2018
Россия отказывается участвовать в пополнении капитала Всемирного банка
01:06 19.12.2017
Российские банки падают как домино
11:44 06.11.2017
В США начали расследование против российского ВТБ из-за долга Мозамбика
22:55 12.10.2017
Новые 200 рублей напоминают старые 20 гривен / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
12:41 22.08.2019
В Баку открылся XIX Международный молодежный форум
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
10:41 20.08.2019
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
19:01 26.08.2019
У Греції розпочався Синод, на якому розглянуть визнання ПЦУ
18:31 26.08.2019
У Греції туристів евакуювали через потужні лісові пожежі
16:40 23.08.2019
В Греции заявили, что вышедший из Гибралтара иранский танкер не идет в их страну
17:00 21.08.2019
В Греции доходы от туризма в первом полугодии выросли на 15,3%
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:00 27.08.2019
ПАРЄ визнала нелегітимними "вибори" в окупованій РФ грузинській Абхазії
18:20 23.08.2019
Россия заплатит за модернизацию армии непризнанной Абхазии
20:41 22.08.2019
Волкер про нові дії РФ у Грузії: це трагедія для місцевих
13:41 22.08.2019
Евросоюз направляет в Грузию специального представителя
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:40 27.08.2019
У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
20:10 21.08.2019
Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів
18:20 21.08.2019
Президент Молдови терміново збирає радбез
Всі новини країни
Россия Россия
13:40 27.08.2019
Новый МРК проекта 22800 начнет испытания в сентябре / Фото
13:20 27.08.2019
Росія розгорнула програму модернізації стратегічної авіації
09:40 27.08.2019
ЮВО: Вертолеты обеспечили прикрытие колонны военной техники в рамках масштабного учения на Северном Кавказе
08:40 27.08.2019
Для спасения крупного банку Минфин РФ выделяет $600 млн
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
Всі новини країни
Турция Турция
14:20 27.08.2019
Турция не откажется от своих прав в Восточном Средиземноморье
18:51 26.08.2019
Ердоган заявив, що турецькі війська скоро ввійдуть на схід Сирії
12:00 23.08.2019
США відкликали пропозицію Туреччині купити ЗРК Patriot замість С-400
17:41 22.08.2019
Україна отримала з Туреччини 2 тисячі пістолетів-кулеметів MP-5
Всі новини країни
Украина Украина
13:45 27.08.2019
Окупанти у Криму відпустили з-під варти важкохворого Бекірова
13:00 27.08.2019
Оккупированный Крым примет участие в российском нацпроекте "Экология"
12:40 27.08.2019
Путин и Эрдоган 27 августа на переговорах обсудят вопросы урегулирования в Украине
11:40 27.08.2019
Чекати доведеться довго: Волкер порівняв окупацію Криму з Прибалтикою у складі СРСР
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд