Минфин продолжает увеличивать вливания валюты в банковскую систему.

Пятую неделю подряд за долларами из бюджета обращается один из крупных российских банков, пишет Финанс.ру.

На вторник, 20 августа, Федеральное казначейство предоставило ему в общей сложности 600 млн долларов в виде двух депозитов на 7 и 14 дней.

Сумма, размещенная Минфином через регулярные валютные аукционы, за месяц выросла в 6 раз и достигла максимума с февраля, следует из данных на сайте Казначейства.

Спрос на эти операции отсутствовал всю весну и первую половину лета и неожиданно вернулся 12 июля. Тогда Казначейство предоставило одному участнику 100 млн долларов под 1,5% годовых.

Спустя две недели спрос вырос до 300 млн долларов, а в конце прошлой недели еще вдвое.

«Наличие валютного долга перед Казначейством свидетельствует о том, что какой-то крупный банк исчерпал запас ликвидных активов в валюте», - говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: долларов и евро на корсчетах и депозитах за рубежом ему не хватает, чтобы покрыть все обязательства перед клиентами.

Доступ к аукционам Минфина имеет ограниченный круг банков, преимущественно государственных. А 84% всех средств (по данным на январь-апрель) получали Сбербанк и ВТБ, отмечают эксперты ВШЭ.

Кто именно кредитуется за счет бюджета, Казначейство не раскрывает, указывая лишь, что спрос на каждом аукционе предъявляет только один участник.

В целом по банковской системе дефицита валюты нет, указывает Порывай: об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что банки активно пользуются операциями «своп» с Минфином, размещая доллары, чтобы получить однодневные рублевые кредиты (на 1-1,5 млрд долларов).

На начало июня у банков было 18,8 млрд долларов свободной валюты. Однако это запас, накопленный в первой половине года, постепенно тает со скоростью 3-4 млрд долларов, поскольку отток капитала и интервенции ЦБ «съедают» больше, чем поступает на рынок в виде профицита платежного баланса.

Баланас валютных поток в России сезонно ухудшается каждое лето. И в августе-октябре с нефтью по 60 долларов и курсом доллара в 66 рублей чистый приток составит лишь 6-8 млрд долларов, прогнозирует Райффайзенбанк, тогда как Минфин в рамках бюджетного правила покупает по 4-5 млрд в месяц.

Это означает, что запасы валюты могут быть исчерпаны к концу сентября, отмечает Порывай: результатом станет расширение базисных спрэдов (на 25-75 б.п.), удорожание валютной ликвидности и ослабление рубля.