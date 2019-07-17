Во время закрытия фестиваля в оккупированном Крыму произошел пожар

10:20 27.08.2019   Крым

Во время закрытия проходившего в оккупированном Судаке фестиваля «Таврида-АРТ» произошел пожар.

Об этом сообщили организаторы мероприятия, пишут Новости Крыма.

«Во время шоу фейерверков подрядчик допустил возгорание травы на участке, с которого запускались заряды. Инцидент произошел за территорией фестиваля и не представлял угрозы для зрителей и участников мероприятия», — говорится в сообщении.

"Фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» является частью арт-кластера «Таврида», в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида»", пишет издание.



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