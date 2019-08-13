Один з фігурантів другого сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» Білял Аділов припинив сухе голодування.

Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила його адвокат Людмила Тюренкова.

«Сьогодні обрадувала родичів Аділова. Зараз його перевели в камеру, де його життю і здоров'ю нічого не загрожує, він почувається краще», – зазначила Тюренкова.

За її словами, умови утримання Аділова покращилися, тому її підзахисний припинив голодування. Адвокатка підкреслила, що в Аділова почалися проблеми з дихальними шляхами, які загострилися в нього через перебування у вогкій камері.

«Наскільки я знаю, до цього в нього проблем із диханням не було. Зараз наше першочергове завдання – всіма дозволеними законом способами домогтися повного медичного обстеження та якісного лікування», – зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, фігурант сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» із так званої другої сімферопольської групи, кримськотатарський активіст Білял Аділов 20 серпня оголосив сухе голодування «у зв’язку з жахливими умовами утримання в слідчому ізоляторі».

27 березня в Криму ФСБ провела обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». 27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів. Їх утримують у різних СІЗО в сусідній із Кримом Росії. Загалом обвинуваченими в цій справі проходять 25 кримських татар.

Це лише одна з цілої низки так званих справ «Хізб ут-Тахрір», що їх влаштовує російська влада в Криму після окупації півострова.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, записавши організацію до списку об’єднань, названих «терористичними». Після окупації Криму 2014 року цю заборону запровадили й на півострові. Водночас міжнародне право забороняє насаджувати на окупованих територіях законодавство країни-окупанта.