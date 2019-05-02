Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель організують в найближчі тижні саміт з президентами України і Російської Федерації .

Про це заявив Макрон у понеділок, передає УНН із посиланням на Reuters.

Так, за словами французького лідера, він і Меркель організують у найближчі тижні саміт з лідерами України і Росії для отримання результатів по кризі в Україні, пише видання.

Нагадаємо, учасники G7 на саміті у французькому Біарріце обговорювали питання України.

Також нагадаємо, що Німеччина і Франція працюють над підготовкою саміту лідерів "нормандської четвірки", який вони хочуть провести в Парижі якомога швидше.