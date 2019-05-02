Франція і Німеччина хочуть організувати в найближчі тижні саміт з лідерами України і РФ
|20:21 26.08.2019
|Украина
Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель організують в найближчі тижні саміт з президентами України і Російської Федерації.
Про це заявив Макрон у понеділок, передає УНН із посиланням на Reuters.
Так, за словами французького лідера, він і Меркель організують у найближчі тижні саміт з лідерами України і Росії для отримання результатів по кризі в Україні, пише видання.
Нагадаємо, учасники G7 на саміті у французькому Біарріце обговорювали питання України.
Також нагадаємо, що Німеччина і Франція працюють над підготовкою саміту лідерів "нормандської четвірки", який вони хочуть провести в Парижі якомога швидше.
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