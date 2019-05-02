Франція і Німеччина хочуть організувати в найближчі тижні саміт з лідерами України і РФ

20:21 26.08.2019   Украина

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель організують в найближчі тижні саміт з президентами України і Російської Федерації.

Про це заявив Макрон у понеділок, передає УНН із посиланням на Reuters.

Так, за словами французького лідера, він і Меркель організують у найближчі тижні саміт з лідерами України і Росії для отримання результатів по кризі в Україні, пише видання.

Нагадаємо, учасники G7 на саміті у французькому Біарріце обговорювали питання України.

Також нагадаємо, що Німеччина і Франція працюють над підготовкою саміту лідерів "нормандської четвірки", який вони хочуть провести в Парижі якомога швидше.



Ще на цю тему:

09:01 14.08.2019
Кремль оголосив персоною нон грата українського дипломата
11:26 16.07.2019
Украина продлила запрет на товары из России до 2021 года
11:06 02.07.2019
Росія вдруге скликає Радбез ООН через український мовний закон
16:48 27.06.2019
Україна, терміном на 5 років, ввела антидемпінгові мита на імпорт плоского прокату з РФ
12:10 04.06.2019
Україна сьогодні представить позицію в суді ООН за позовом проти РФ
18:01 15.05.2019
Україна запровадила спеціальні мита на всі товари з Росії, крім вугілля та скрапленого газу
20:01 02.05.2019
Суд ООН почне слухання про порушення Росією двох конвенцій 3 червня
10:41 02.05.2019
Україна очікує нових міжнародних санкцій проти Кремля через "паспортну агресію"
12:21 25.04.2019
Кабмін зібрався на нараду щодо протидії економічній агресії РФ
20:41 16.04.2019
Росія не визнає рішення суду про виплату 44,4 млн доларів "Укрнафті"
19:41 12.04.2019
Генпрокуратура РФ запретила заменять украинские двигатели на российском самолете-амфибии Бе-200
14:01 10.04.2019
Україна розширила ембарго на товари з РФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
12:41 22.08.2019
В Баку открылся XIX Международный молодежный форум
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
10:41 20.08.2019
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
19:01 26.08.2019
У Греції розпочався Синод, на якому розглянуть визнання ПЦУ
18:31 26.08.2019
У Греції туристів евакуювали через потужні лісові пожежі
16:40 23.08.2019
В Греции заявили, что вышедший из Гибралтара иранский танкер не идет в их страну
17:00 21.08.2019
В Греции доходы от туризма в первом полугодии выросли на 15,3%
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 23.08.2019
Россия заплатит за модернизацию армии непризнанной Абхазии
20:41 22.08.2019
Волкер про нові дії РФ у Грузії: це трагедія для місцевих
13:41 22.08.2019
Евросоюз направляет в Грузию специального представителя
12:40 21.08.2019
Свободи більше немає - в Грузії розгорівся новий скандал навколо телеканалу, який образив Путіна
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
20:10 21.08.2019
Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів
18:20 21.08.2019
Президент Молдови терміново збирає радбез
16:41 20.08.2019
Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
Всі новини країни
Россия Россия
16:21 26.08.2019
Вибух під Архангельськом: у РФ розповіли про склад радіоактивної хмари
10:51 26.08.2019
Другий пакет санкцій США проти Росії у справі Скрипалів набрав чинності
08:51 26.08.2019
Лідери G7 вважають, що Росію повертати зарано
12:21 24.08.2019
США введуть другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів з 26 серпня
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
Всі новини країни
Турция Турция
18:51 26.08.2019
Ердоган заявив, що турецькі війська скоро ввійдуть на схід Сирії
12:00 23.08.2019
США відкликали пропозицію Туреччині купити ЗРК Patriot замість С-400
17:41 22.08.2019
Україна отримала з Туреччини 2 тисячі пістолетів-кулеметів MP-5
15:41 22.08.2019
Авиация Асада обстреляла турецких наблюдателей в Идлибе
Всі новини країни
Украина Украина
20:21 26.08.2019
Франція і Німеччина хочуть організувати в найближчі тижні саміт з лідерами України і РФ
18:25 26.08.2019
10 кораблей оккупационного флота вышли на учения Южного военного округа
16:01 26.08.2019
Дата обміну полоненими між Україною і РФ узгоджена, - адвокат
15:41 26.08.2019
РФ экстренно перекинула в Крым военных и тяжелую технику: что происходит
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд