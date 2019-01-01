Елладська православна церква скликала Постійний Священний Синод, в межах якого розгляне питання про визнання Православної церкви України.

Про це повідомляє Romfea, передає Главком.



«З цією метою до участі запрошені доповідачі, призначені Священним Синодом, які представлять свою думку про визнання Православної церкви України священним синодом Церкви Греції», — йдеться в повідомленні.



Рішення церкви Греції може вплинути на ситуацію з визнанням ПЦУ іншими країнами.



Синод триватиме до 28 серпня.