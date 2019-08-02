Ердоган заявив, що турецькі війська скоро ввійдуть на схід Сирії
|18:51 26.08.2019
|Турция
Дуже скоро наземні підрозділи ЗС Туреччини увійдуть на територію Сирії, в регіон на схід від Євфрату, таким чином Туреччина продемонструє свою рішучість у боротьбі з терористами, зокрема біля своїх кордонів.
Про це заявив Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у виступі з нагоди перемоги Туреччини в історичній битві біля Малазгірту в 1071 році, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Очікуємо, що дуже скоро сухопутні війська ввійдуть до регіону на схід від Євфрату», - сказав президент Туреччини.
Він також висловив сподівання, що не залишилося сумнівів щодо рішучості дій Туреччини в боротьбі з тероризмом.
«Думаю, більше не буде спроб випробувати рішучість Туреччини в питанні ліквідації терористичної загрози біля турецько-сирійського кордону», - вказав Ердоган.
Він наголосив також на тому, що Туреччина дотримується мирного та дипломатичного вирішення будь-яких питань, але за відсутності результатів на цьому шляху, готова діяти та реалізувати свої плани іншими шляхами.
Як відомо, перекидання військової техніки та особового складу ЗС Туреччини здійснюють з минулого року, зосередивши біля кордону 80-тисячне військо. Президент Туреччини попереджав раніше про можливість неочікуваного початку масштабної антитерористичної операції ЗС Туреччини на схід від Євфрату.
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