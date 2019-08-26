У Греції туристів евакуювали через потужні лісові пожежі

18:31 26.08.2019   Греция

Сотні людей евакуювали з готелів та пляжів Греції через лісові пожежі, що вирують по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Близько 700 пожежників кинули на боротьбу зі стихією цими вихідними, коли пожежі поширювалися завдяки сильному вітру та спекотним сухим умовам, заявили чиновники.

Одна з найстрашніших пожеж на острові Самос змусила владу перемістити людей з кількох готелів.

У неділю глава цивільного захисту Греції попередив про "високий ризик" пожеж, які спалахнуть у кількох районах, зокрема у південному регіоні Пелопоннес та на Криті.

Пожежа на Самосі за вихідні призвела до евакуації близько 1000 туристів та місцевих із популярних пляжів на сході острова.

Судна берегової охорони забирали людей з пляжів Глікоріза та Протеї, яких потім доставили на критий спортивний стадіон у сусідньому місті Піфагорео.

Окремо двох людей заарештували в Пелопоннесі за навмисне розпалювання пожежі, повідомляє Ekathimerini. 

Один, як вважається, відповідальний за лісову пожежу в регіоні, а інший нібито розпочав три різні пожежі.



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