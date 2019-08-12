10 кораблей оккупационного флота вышли на учения Южного военного округа
|18:25 26.08.2019
|Крым
Корабли ЧФ РФ и Каспийской флотилии присоединились к масштабным командно-штабным учениям ЮВО.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот 2017.
По информации пресс-службы, основные действия войск (сил) пройдут в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на 12-ти полигонах военного округа, в том числе общевойсковых, морских и авиационных.
Во время учений особое внимание будет уделяться работе штабов с автоматизированными системами управления.
В рамках учений подняты по тревоге расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» в Краснодарском крае, а также мотострелковое и танковые подразделения в Волгограде.
«На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов примут участие до 8,2 тысячи военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, более 100 танков, и до 10 кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии», – говорится в сообщении.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.
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