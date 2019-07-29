Після вибуху на військовому полігоні в Архангельській області 8 серпня було виявлено присутність "короткоживучих техногенних радіонуклідів барію і стронцію".

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Федеральну службу з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромет), передає Укрінформ.

"Радіонуклідний склад проб, відібраних у Сєверодвінську, показав наявність короткоживучих техногенних радіонуклідів 91Sr (T1/2=9,3 год) (стронцій), 139Ba (T1/2=83 хв), 140Ba (T1/2=12,8 дня) (барій) і його дочірнього радіонукліда 140La (T1/2=40 год) (лантан), продуктами розпаду яких є інертні радіоактивні гази", - зазначили в Росгідромет.

Раніше повідомлялося, що ці гази стали причиною короткочасного підвищення потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання.

Дослідження проб проводилися в період з 8 до 23 серпня.

У повідомленні вказується, що на даний час у пробах радіоактивних аерозолів у повітрі і випаданнях у містах Сєверодвінську і Архангельську техногенні радіонукліди не виявляються. Радіаційна обстановка стабілізувалася.

Як повідомлялося, вибух на морській платформі в акваторії Білого моря недалеко від Сєверодвінська Архангельської області стався 8 серпня. Надзвичайна подія сталася під час випробувань двигуна для новітньої ракети, в результаті загинули семеро людей - 5 фахівців «Росатома» і 2 військовослужбовці, ще кілька людей постраждали.

В день інциденту Росгідромет зафіксував короткочасне перевищення радіації в районі Сєверодвінська, однак пояснив його проходженням хмари радіоактивних інертних газів. Незначне перевищення радіаційного фону також зафіксували на прикордонній з Росією норвезькій станції. При цьому президент РФ Володимир Путін під час візиту до Франції заявив, що загрози підвищення радіації в регіоні немає.