РФ экстренно перекинула в Крым военных и тяжелую технику: что происходит

15:41 26.08.2019   Крым

Россия начала в аннексированном Крыму масштабные военные учения. На территории Южного военного округа сейчас находятся 8,2 тысяч военных из армии ПВО и ВВС, 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, сил Черноморского флота, а также Каспийской флотилии.

Представитель пресс-службы ЮВО уточнил, что на 12 полигонах (включая площадки в украденном Крыму) помимо многотысячной когорты военных задействованы также более 2,5 тысячи единиц военной техники, включая:

свыше 100 танков,
более 60 вертолетов,
около 30 самолетов,
корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Ранее политолог Тарас Загородний рассказал Главреду, что решать проблему снабжения Крыма пресной водой Россия будет путем шантажа.

"Она может пойти на более серьезные шаги, например, попытаться заблокировать все Черное море под видом учений, а дальше попытаться шантажировать Украину", – пояснил Загородний.

Напомним, в России срывается план по поставкам в армию танков Армата. До конца года Уралвагонзавод, на котором производится новая машина, поставит в войска всего лишь 16 танков вместо запланированных 32. Одна из причин – серьезные недоработки, которые влияют на боеспособность. 



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