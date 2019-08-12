Російські Су-30СМ провели бойові пуски ракет над окупованим Кримом
|15:01 26.08.2019
|Крым
Екіпажі винищувачів Су-30СМ російських ВПС виконали бойові пуски ракет класу «повітря-повітря» на полігоні бойової підготовки в окупованому Росією Криму.
Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ, передає УНІАН.
Зазначається, що в ході навчально-тренувальних польотів льотчики виконали нормативи з перехоплення і знищення повітряних цілей умовного противника. Також пілоти відпрацювали відхід від засобів ППО.
Всього завдання виконували 10 літаків Су-30СМ зі складу з'єднання ВПС і ППО Південного військового округу.
Су-30СМ є одним з найбільш сучасних винищувачів Росії, його відносять до покоління 4+.
На сьогодні Су-30СМ разом з Су-35С складають основу винищувальної авіації РФ. В майбутньому обидва літаки має замінити винищувач п'ятого покоління Су-57.
Раніше видання National Interest писало, що Су-57 не здатний і ніколи не зможе конкурувати з американським F-35.
Ще на цю тему:
РФ провела в окупованому Криму навчально-бойові пуски ракет
Адвокат: Екс-«беркутівця» Саттарова обміняють на одного з моряків
МРК "Ингушетия" перевели на Черноморский флот РФ для испытаний
Доказан факт участия десантного корабля РФ «Ямал» в захвате Крыма
Построенный для ЧФ морской тральщик начнет швартовные испытания до конца лета / Фото
Новый корабль замечен на учении Черноморского флота России
В оккупированном Крыму начались очередные военные учения РФ