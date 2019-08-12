Екіпажі винищувачів Су-30СМ російських ВПС виконали бойові пуски ракет класу «повітря-повітря» на полігоні бойової підготовки в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ, передає УНІАН.

Зазначається, що в ході навчально-тренувальних польотів льотчики виконали нормативи з перехоплення і знищення повітряних цілей умовного противника. Також пілоти відпрацювали відхід від засобів ППО.

Всього завдання виконували 10 літаків Су-30СМ зі складу з'єднання ВПС і ППО Південного військового округу.

Су-30СМ є одним з найбільш сучасних винищувачів Росії, його відносять до покоління 4+.

На сьогодні Су-30СМ разом з Су-35С складають основу винищувальної авіації РФ. В майбутньому обидва літаки має замінити винищувач п'ятого покоління Су-57.

Раніше видання National Interest писало, що Су-57 не здатний і ніколи не зможе конкурувати з американським F-35.



