Представники російських силових відомств виступають проти передання українській стороні в межах обміну утримуваними особами засуджених українців Олега Сенцова, Станіслава Клиха і Миколи Карпюка.

Про це пише видання "Страна" з посиланням на джерела, наближені до переговорів, передає Гордон.



В ефірі "Эха Москвы" 24 серпня головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов заявив, що російські силовики можуть перешкоджати процесу обміну.



"Незважаючи на те, що здається, ніби Путін клацне пальцями й усіх посадять на літак чийсь і вивезуть. Макрона, скажімо. Ні, це не так. Тому що тут приходять силовики і кажуть: ну як же, ось вони терористи. Умовно я кажу. І треба розуміти, що, можливо, Путіну важливіше мати взаємини зі своїми силовиками, ніж із чужими президентами", – сказав Венедиктов.



Режисера Сенцова засудили у РФ до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року. Російський суд визнав його винним у створенні в Криму терористичної спільноти та керівництві нею, спробі придбання вибухових пристроїв і незаконному зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів, двох терористичних актах і підготовці ще одного теракту. Сенцов своєї провини не визнав.



У травні 2016 року в Грозному (Чечня) засудили українців Клиха і Миколу Карпюка, які нібито брали участь у Першій чеченській війні 1995 року на боці чеченських повстанців, до 20 і 22 із половиною років позбавлення волі відповідно. Обидва українця всі обвинувачення категорично заперечують. За їхніми словами, вони ніколи не були в Чечні й не брали участі в бойових діях.



21 серпня джерело російського "Інтерфаксу" повідомило, що Росія може видати Україні політв'язнів Володимира Балуха, Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Карпюка для відбування покарання, призначеного російськими судами, на батьківщині.



РБК із посиланням на власні джерела, ознайомлені з перебігом переговорів, повідомило, що Москва і Київ досягли попередньої домовленості про обмін 33 українців на 33 росіян. Агентство зазначає, що для проведення переговорів про обмін до Москви прибула уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова.



23 серпня в Київ приїхала російська омбудсменка Тетяна Москалькова.

