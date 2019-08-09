У польському Ґданську фестиваль Solidarity of Arts присвятили Сенцову та нагородили його премією

11:51 26.08.2019   Крым

У польському Ґданську фестиваль Solidarity of Arts цьогоріч присвятили українському політв’язню, режисеру Олегу Сенцову. Йому також присудили нагороду «Нептун».

Про вручення нагороди Сенцову повідомив його адвокат Дмитро Дінзе. Нагороду вручили сестрі політв’язня Наталії Каплан, передає День.

Як зазначає Польське радіо, гасло цьогорічного фестивалю в Ґданську — «мужність», а сам він присвячений Сенцову.

«Цьогорічний фестиваль присвячений особі, яка не може бути з нами — Олегу Сенцову. Його доля говорить багато не тільки про майбутнє Росії та України, але також цілої Європи. Наш фестиваль є демонстрацією солідарності з ним», — сказав директор Європейського центру Солідарності у Ґданську Басіль Керський.

Премією «Нептун» нагороджують митців, художня діяльність яких пов'язана із ґданською традицією або сучасністю, а їхній доробок залишає тривалий слід в історії міста, вписуючись у цінності свободи та солідарності. Сенцов став 37-им володарем цієї нагороди.

В межах фестивалю Solidarity of Arts відбуваються дискусії, концерти на кінопокази, зокрема у програму включили фільм «Гравець» Сенцова, з яким він дебютував на Міжнародному кінофестивалі у Роттердамі в 2012 році.



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