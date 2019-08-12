РФ провела в окупованому Криму навчально-бойові пуски ракет
|11:41 26.08.2019
|Крым
В окупованому Криму на полігоні бойової підготовки винищувачі Су-30СМ виконали навчально-бойові пуски ракет класу "повітря-повітря" по повітряних цілях умовного противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту.
Повідомляється, що навчально-бойові завдання виконували десять літаків Су-30СМ зі складу з'єднання ВВС і ППО Південного військового округу.
В ході навчально-тренувальних польотів льотчики виконали нормативи з підняття в повітря літаків для перехоплення і знищення повітряних цілей умовного противника, "відпрацювали комплекс заходів з пошуку, виявлення і знищення повітряних світлових мішеней ракетами класу "повітря-повітря".
Нагадаємо, раніше Росія провела бойову підготовку в рамках якої атомні підводні човни "Тула" та проекту 955 "Юрій Долгорукий" вистрілили балістичними ракетами по полігону Кура на Камчатці і Чижа в Архангельській області.
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