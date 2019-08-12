23 августа 2019 года состоялось свидание Алиме Абдуллаевой с супругом, фигурантом «дела Хизб ут-Тахрир» Теймуром Абдуллаевым.

По словам супруги Теймура Абдуллаева, из положенных двух часов, они смогли пообщаться лишь один час. Свидание было прервано сотрудниками СИЗО, которые обосновали свои действия тем, что «супруги частично употребляли в своей речи слова не на русском языке», передает Крымская солидарность.

В комментарии «Крымской солидарности» Алиме Абдуллаева рассказала о том, как прошло ее свидание с супругом:

«Свидание с мужем должно было состояться в 13.00. В СИЗО меня позвали в 15 минут второго. Минут через 10 нам постучали в стекло, сделали замечание в связи с тем, что Теймур между словами, либо предложениями употреблял слова на родном крымскотатарском языке.

Второй раз, через минут 15, в мою кабину вошла девушка, сказав, что сейчас прервет свидание по той причине, что мы разговариваем не на русском языке. Но муж возмутился, сказав: «Почему вы мне запрещаете говорить на моем родном языке?»

Через полчаса к мужу подошел мужчина в форме и сделал замечание: «Почему ты говоришь не на русском языке, это запрещено». Теймур возразил, сказав, что Конституция РФ разрешает свободно говорить на своем родном языке как на судах, так и на свиданиях. Мужчина ответил, что из-за того, что муж говорил не на русском языке, через 30 минут нам прервут свидание.

Через минут 20-25 пришел конвоир и сказал, что наше свидание прерывается по причине того, что мы говорили не на русском языке.

В итоге, из положенных двух часов свидания, нам разрешили только час.

Хочу повторится, что разговор не был полностью на крымскотатарском языке, использовались слова либо предложения на крымскотатарском языке частично».

Напомним, Тимур Абдуллаев является фигурантом «дела Хизб ут-Тахрир» (первая симферопольская группа).

18 июня 2019 года в Северо-Кавказском военном окружном суде ему был вынесен приговор 17 лет строгого режима.