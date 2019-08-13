Сполучені Штати Америки розширили санкції, введені ними проти влади Росії за отруєння в Англії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Другий пакет обмежувальних заходів, пов'язаних з отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, набрав чинності в понеділок, 26 серпня. На сайті Федерального реєстру США розміщений відповідний документ, підготовлений міністерством фінансів.

Адміністрація США закликала міжнародні фінансові організації відмовитися від надання та продовження будь-яких кредитів для Росії, а також фінансової і технічної допомоги. Крім того, Вашингтон заборонив американським банкам брати участь у первинному продажі суверенного боргу не в рублях і надавати нерубльові кредити російському уряду.

Обмеження також стосуються ліцензування експорту товарів і технологій, контрольованих міністерством торгівлі США в рамках боротьби з поширенням хімічної і біологічної зброї.

Ці заходи, на думку адміністрації США, дозволять обмежити доступ Росії до мільярдів доларів від двосторонньої торгівлі зі Сполученими Штатами. Нові санкції залишаться в силі щонайменше 12 місяців.

Нагадємо, перший пакет санкцій стосовно Росії відповідно до закону 1991 року про контроль над хімічною та біологічною зброєю Вашингтон ввів у серпні 2018 року. Вони включали в себе заборону на поставки в РФ товарів і послуг для оборонного сектора, на експорт товарів військової галузі, а також на видачу кредитів і надання Росії фінансової допомоги.

Держдепартамент ухвалив рішення про введення додаткових санкцій 29 березня 2019 року.

Як відомо, колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні у березні 2018 року в британському Солсбері. За версією слідства, отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - було нанесено на дверну ручку будинку Скрипаля. Після тривалого лікування Скрипалі покинули лікарню, а їхнє нинішнє місце перебування тримається в таємниці.