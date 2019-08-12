У фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Бекірова народився син

10:41 26.08.2019   Крым

Дружина політичного в'язня Акіма Бекірова, фігуранта другої сімферопольської групи у "справі Хізб-ут-Тахрір", сьогодні народила сина.

Про це повідомляється на сторінці групи "Кримське дитинство" у Facebook, передає Укрінформ.

Як видно на доданому до повідомлення фото, зріст дитини — 51 сантиметр, вага — 3580 грамів.

"Це друга дитина в сім'ї", - уточнили в групі "Кримське дитинство", і привітали Акіма і Сабріє з цією радісною подією.

"Акім не може бути поряд із дружиною і дитиною. Взяти його на руки. Але ми віримо всім серцем, що ця тимчасова розлука", - додали активісти.

Як повідомлялося раніше, 27 березня в анексованому Криму ФСБ РФ провела обшуки в будинках кримських татар, в тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 24 особи.

14 травня у Кіровському райсуді Ростова-на-Дону відбулися судові засідання по "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група). Суд продовжив термін арешту в СІЗО (до листопада 2019 року) всім затриманим. Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар.

П'ятьох із заарештованих підозрюють в організації діяльності терористичної групи". Решті  інкримінують "участь у діяльності терористичної організації.



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