Російські тюремники влаштували погром у камері фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
|10:21 26.08.2019
|Крым
Співробітники СІЗО № 1 Ростова-на-Дону влаштували погром в камері засудженого фігуранта сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" кримського татарина Рустема Ісмаїлова.
Про це повідомляє у Facebook адвокат Маммет Мамбетов, передає Укрінформ.
Він розповів, що зміг зустрітися з підзахисним ближче до обіду 21 серпня, не дивлячись на те, що зустріч з підзахисним була рання.
"Причиною цього з’явився погром, влаштований в його камері співробітниками ФСВП. За словами Рустема це вже другий за останні два тижні. Так нове керівництво СІЗО наводить свої порядки. В камері все верх дном. Все переламано. Що шукали — незрозуміло", — повідомив адвокат.
Адвокат уточнив, що обговорив з Ісмаїловим процес підготовки до майбутнього розгляду апеляційної скарги на вирок.
Як повідомлялося раніше, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 18 червня 2019 року визнав винними фігурантів першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» в організації або участі в діяльності терористичної організації і засудив до тюремних термінів п'ятьох кримських татар: Теймура Абдуллаєва - до 17 років ув'язнення, Узеїра Абдуллаєва - 13, Рустема Ісмаїлова - 14, Айдера Саледінова й Еміля Джемаденова - 12 років позбавлення волі.
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