На саміті Великої сімки у Франції обговорювалося питання повернення до формату G8 за участі РФ, лідери країн погодилися, що наразі для такого рішення ще занадто рано.

Про це повідомляє AFP, передає Укрінформ.

"Лідери G7 підтримують зміцнення співпраці з РФ після її виключення з групи у 2014 році, але вважають, що наразі рано починати реінтеграцію Москви та повернення до формату G8", - заявило дипломатичне джерело.

"Лідери країн Великої сімки виступають за посилення координації діяльності з РФ, але зараз ще рано думати про реінтеграцію", - додали у джерелі агенції AFP.

Як повідомлялося раніше, про неможливість повернення до формату G-8 до виконання Мінських угод заявила також канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Під час саміту в Біарріці прем’єр-міністри Великої Британії та Канади Джастін Трюдо і Борис Джонсон зробили спільну заяву, що Росію не можна повертати до складу G7 доки вона не припинить агресію проти України.

Водночас Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт "Групи семи" (G7) наступного року як гостя.

Російського президента не запрошують на засідання G-7 з моменту окупації Криму в березні 2014 року.