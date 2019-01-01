Німеччина та Франція працюють над підготовкою саміту лідерів «нормандської четвірки», який вони хочуть провести в Парижі.

Про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель на саміті «Великої сімки», пише DW, передає Укрінформ.

Меркель зазначила, що вона та президент Франції Еммануель Макрон хочу провести зустріч лідерів «норманської четвірки» якомога швидше — після підготовчої зустрічі радників, а за потреби — міністрів закордонних справ.

«Ми давно говорили про те, що, оскільки колишня зустріч відбулася в Берліні, то ця повинна пройти в Парижі», — додала вона.

Меркель наголосила, що нова зустріч лідерів Франції, ФРН, Росії та України може посприяти «певним успіхам у Мінському процесі».