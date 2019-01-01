Саміт «нормандської четвірки» відбудеться в Парижі — Меркель
|08:31 26.08.2019
|Украина
Німеччина та Франція працюють над підготовкою саміту лідерів «нормандської четвірки», який вони хочуть провести в Парижі.
Про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель на саміті «Великої сімки», пише DW, передає Укрінформ.
Меркель зазначила, що вона та президент Франції Еммануель Макрон хочу провести зустріч лідерів «норманської четвірки» якомога швидше — після підготовчої зустрічі радників, а за потреби — міністрів закордонних справ.
«Ми давно говорили про те, що, оскільки колишня зустріч відбулася в Берліні, то ця повинна пройти в Парижі», — додала вона.
Меркель наголосила, що нова зустріч лідерів Франції, ФРН, Росії та України може посприяти «певним успіхам у Мінському процесі».
Ще на цю тему:
09:01 15.02.2019
Сьогодні стартує 55-а Мюнхенська конференція з безпеки, серед тем: Україна, Сирія та Венесуела
Сьогодні стартує 55-а Мюнхенська конференція з безпеки, серед тем: Україна, Сирія та Венесуела
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
11:20 15.11.2018
Представители 80 стран соберутся в Стамбуле IX Босфорском саммите
Представители 80 стран соберутся в Стамбуле IX Босфорском саммите
21:20 29.10.2018
Судьба Асада и Идлиба. Итоги саммита по Сирии
Судьба Асада и Идлиба. Итоги саммита по Сирии
21:00 20.09.2018
Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа
Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
13:24 11.07.2018
Трамп назвал Германию "заложницей" России
Трамп назвал Германию "заложницей" России
13:59 15.06.2018
Министр туризма Болгарии откроет в Варне заседание стран-членов ОЧЭС
Министр туризма Болгарии откроет в Варне заседание стран-членов ОЧЭС
10:02 07.03.2018
Саммит глав Турции, Ирана и РФ намечен на апрель
Саммит глав Турции, Ирана и РФ намечен на апрель