Палимо бандерлогів: правозахисники розповіли про полювання на українських патріотів в Криму
|08:01 26.08.2019
|Крым
В окупованому Севастополі, прихильники окупантів закликають до розправ над українськими активістами і публікують дані про них.
Про це в ефірі "Радіо Культура" повідомив правозахисник Володимир Чекригін, передає "Апостроф".
Зокрема, за його словами, проросійські активісти створили групу на Севастопольському форумі, яка називається "палимо бандерлогів в нашому місті".
"Там відверті виклики до розправи над українськими активістами, збирається інформація – там 150 сторінок. Там є фото українських активістів, адреси, інформація про родини, де вони мешкають, яким шляхом вони ведуть своїх дітей до садку. І пропонується їх знайти і з ними розправитися", - говорить експерт Кримської правозахисної групи.
Як повідомлялося раніше 23 серпня в окупованій Алушті невідомі вивісили прапор України.
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