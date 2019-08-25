В окупованому Севастополі, прихильники окупантів закликають до розправ над українськими активістами і публікують дані про них.

Про це в ефірі "Радіо Культура" повідомив правозахисник Володимир Чекригін, передає "Апостроф".

Зокрема, за його словами, проросійські активісти створили групу на Севастопольському форумі, яка називається "палимо бандерлогів в нашому місті".

"Там відверті виклики до розправи над українськими активістами, збирається інформація – там 150 сторінок. Там є фото українських активістів, адреси, інформація про родини, де вони мешкають, яким шляхом вони ведуть своїх дітей до садку. І пропонується їх знайти і з ними розправитися", - говорить експерт Кримської правозахисної групи.

Як повідомлялося раніше 23 серпня в окупованій Алушті невідомі вивісили прапор України.