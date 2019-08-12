Кремлівському лідеру не місце в елітному клубі: спільне звернення до Макрона з України

12:31 24.08.2019   Украина

Українські громадські організації закликають президента Франції Еммануеля Макрона переглянути ставлення до співпраці та стратегічного партнерства з Росією - державою, яка грубо порушує права людини, нівелює норми і принципи міжнародного права та використовує збройні конфлікти та насилля для задоволення своїх геополітичних інтересів. На думку українських громадських організацій, повернення президента РФ до клубу демократичних держав G7 стане ще одним доказом безкарності держави-порушниці міжнародного права та буде заохочувати її до нових незаконних дій.

Невдовзі у Франції розпочнеться щорічний саміт G7.

Напередодні Еммануель Макрон провів зустріч із президентом РФ Владіміром Путіним, значну частину якої присвятив "ситуації в Україні". Згодом медіа повідомили, що у телефонній розмові з американським колегою Дональдом Трампом Макрон ініціював запрошення Росії на саміт G7, який відбудеться у США наступного року.

Єлисейський палац не спростував цієї інформації. Крім того, лідери інших держав-членів G7 підтвердили, що ідея запрошення Росії на саміт справді винесена на обговорення.

Після окупації Криму Росію відсторонили від зустрічей у форматі G8. За ці п’ять років Кремль не лише не виконав жодної з вимог міжнародного співтовариства, але й продовжує грубо порушувати норми та принципи міжнародного права, права людини та основоположні свободи.

Крим досі окупований, і ситуація з дотриманням прав і свобод на півострові тільки погіршується.

Колишній курорт прискореними темпами перетворюється на потужну військову базу.

Російські флот, авіація та ракети вже становлять загрозу Європі, Близькому Сходу та Північній Африці. Окрім цього, відбувається незаконне переміщення населення, а проти незгодних розгорнуто цілу систему організованих переслідувань.

Україна щотижня ховає загиблих у війні на Донбасі. Кремль досі незаконно утримує режисера Олега Сенцова, донецького журналіста Станіслава Асєєва та сотні інших громадян України за ґратами в Росії, окупованих Криму та Донбасі, на що багаторазово звертали увагу як уряди держав-членів G7, так і міжнародні організації (зокрема, в останній резолюції Європарламенту 2019/2734 (RSP) від 18 липня цього року).

Цього року Франція вже підтримала спробу змінити політику Кремля через послаблення політичного тиску, коли погодилася на повернення делегації РФ до ПАРЄ без виконання нею поставлених раніше вимог. Однак події останніх місяців довели, що це мало ефект, протилежний очікуваному.

Обговорення участі Владіміра Путіна у наступному саміті G7 відбувається на тлі брутальних розгонів мирних демонстрацій за вільні вибори в Москві та 40 інших містах Росії. У "глибоко європейській країні", як її назвав президент Франції, російські силовики показово б’ють мирних протестувальників і цькують їх собаками. Серед постраждалих – люди з інвалідністю, літнього віку, жінки та діти.

Вражають і масштаби організованих репресій. Тільки після однієї чергової акції 27 липня, за інформацією правозахисників, у Москві було затримано 1388 людей, яких розвезли по 80 відділках поліції. За кримінальною статтею "масові заворушення" на даний момент проходять вже 13 людей, серед яких студент, переможець всеросійської наукової олімпіади, а також чоловік, який викинув на землю порожній паперовий стаканчик. Усім цим людям загрожує позбавлення волі до 15 років.

Окремо слід згадати системні порушення прав людини у Чечні та декриміналізацію домашнього насилля в Росії, що призводить до постійних людських трагедій.

Ми наголошуємо, що проблему нерівності, яка є пріоритетом французького головування у G7 цього року, неможливо вирішити без забезпечення прав людини та основоположних свобод, бо саме вони є необхідною передумовою для розвитку кожної людської особистості.

Ми звертаємося до президента Франції з проханням переглянути ставлення до співпраці та стратегічного партнерства з державами, які порушують права людини та сприяють зростанню нерівності.

Лідеру авторитарного кремлівського режиму, який зневажає та цинічно порушує права людини всередині країни, норми і принципи міжнародного права за кордоном, використовує збройні конфлікти та насилля для досягнення своїх геополітичних інтересів, не місце за столом G7.

Співавтори звернення:

Центр громадянських свобод
Редакція кримського видання BlackSeaNews
Луганський обласний правозахисний центр "Альтернатива" 
Центр протидії корупції
Центр економічної стратегії
ГО "Європейська правда" 
Фундація DEJURE
Transparency International Ukraine (ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна")
ГО "Автомайдан"
Центр глобалістики "Стратегія ХХІ"
Центр "Нова Європа"
ГО "ВГО "ОПІРОРГ"
ГО "StateWatch"
Фундація Відкритий Діалог
Український кризовий медіа центр
Рада зовнішньої політики "Українська призма"
Euromaidan Press (ГО "Євромайдан Преса")



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