Президент Володимир Зеленський переконаний, що поки Крим і частина Донбасу перебувають під окупацією, здобутки України є неповними, але день об’єднання настане.

Про це він заявив на урочистостях з нагоди святкування Дня Незалежності України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Кожного дня у кожного з нас розривається серце, і будь-які перемоги чи здобутки неповноцінні, адже наша родина неповна. Та настане день, і ми обов’язково зберемося разом, бо голос рідної крові переможе”, - наголосив глава держави.

Він порівняв анексований Крим і тимчасово окуповану територію Донбасу із дітьми, яких сусід відібрав у родини.

“Першу дитину – просто викрав. Їй видали нове свідоцтво про народження. А потім кажуть: та ми не забирали вашу дитину. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що, що під дулом автоматів? Це її бажання. І взагалі – хто вам сказав, що це – ваша дитина? Вона споконвіку була нашою. Ви не хвилюйтесь, їй тут буде краще, у нас прекрасний притулок біля моря, під сонечком”, - заявив глава держави.

Президент додав, що після цього викрадення минуло 5 років і ті, “хто були так занепокоєний”, кажуть, що “наче все нормально, дитина за вами плаче, і, взагалі, не сильно вона на вас і схожа”.

“Чому вони так кажуть? Тому що це - не їхня дитина”, - наголосив глава держави.

Окупацію ж Донбасу Зеленський порівняв із тим, як дитину закрили у кімнаті, біля якої виставили збройну охорону і кажуть: “Яка охорона, там нікого немає”.

“І ви чуєте, як ось тут поруч, за стіною, ваша дитина плаче, але ви не можете туди зайти”, - додав Президент.

Він наголосив, що кожен куточок України – це велика сім’я, і висловив переконання, що одного дня вся сім'я збереться разом.