Зеленський про повернення Криму і Донбасу: Голос рідної крові переможе

11:51 24.08.2019   Крым

Президент Володимир Зеленський переконаний, що поки Крим і частина Донбасу перебувають під окупацією, здобутки України є неповними, але день об’єднання настане.

Про це він заявив на урочистостях з нагоди святкування Дня Незалежності України, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

“Кожного дня у кожного з нас розривається серце, і будь-які перемоги чи здобутки неповноцінні, адже наша родина неповна. Та настане день, і ми обов’язково зберемося разом, бо голос рідної крові переможе”, - наголосив глава держави.

Він порівняв анексований Крим і тимчасово окуповану територію Донбасу із дітьми, яких сусід відібрав у родини.

“Першу дитину – просто викрав. Їй видали нове свідоцтво про народження. А потім кажуть: та ми не забирали вашу дитину. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що, що під дулом автоматів? Це її бажання. І взагалі – хто вам сказав, що це – ваша дитина? Вона споконвіку була нашою. Ви не хвилюйтесь, їй тут буде краще, у нас прекрасний притулок біля моря, під сонечком”, - заявив глава держави.

Президент додав, що після цього викрадення минуло 5 років і ті, “хто були так занепокоєний”, кажуть, що “наче все нормально, дитина за вами плаче, і, взагалі, не сильно вона на вас і схожа”.

“Чому вони так кажуть? Тому що це - не їхня дитина”, - наголосив глава держави.

Окупацію ж Донбасу Зеленський порівняв із тим, як дитину закрили у кімнаті, біля якої виставили збройну охорону і кажуть: “Яка охорона, там нікого немає”.

“І ви чуєте, як ось тут поруч, за стіною, ваша дитина плаче, але ви не можете туди зайти”, - додав Президент.

Він наголосив, що кожен куточок України – це велика сім’я, і висловив переконання, що одного дня вся сім'я збереться разом.



Ще на цю тему:

12:31 24.08.2019
Кремлівському лідеру не місце в елітному клубі: спільне звернення до Макрона з України
15:10 23.08.2019
Адвокат "кримських дезертирів" заявив, що формула обміну уточнюється
10:40 23.08.2019
Налоговая готова инициировать банкротство Севморзавода
21:01 22.08.2019
Сербський актор, якого нагороджував Путін, заявив про заборону в’їзду в Україну
20:51 22.08.2019
Обвинуваченого в участі в «самообороні» Криму планують обміняти на одного з українських моряків – адвокат
20:21 22.08.2019
ЗМІ: Україна і Росія домовилися про обмін утримуваними за формулою 33 на 33
20:01 22.08.2019
Путін і Макрон обговорювали обмін в’язнями між РФ і Україною, але без прізвищ — Кремль
18:21 22.08.2019
В оккупированном Армянске нет «свежего» воздуха – местные жители подозревают химические выбросы
18:01 22.08.2019
Кремль підтвердив контакти з обміну утримуваними особами з Україною
17:01 22.08.2019
В МЗС пояснили слова Зеленського про окупований Крим
16:01 22.08.2019
Арбітражний суд Москви відклав справу про банкрутство "Титанових інвестицій" Фірташа на 18 листопада
12:01 22.08.2019
Адвокат: Україна готує до обміну кримських дезертирів і фігуранта справи про події 2 травня в Одесі
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
12:41 22.08.2019
В Баку открылся XIX Международный молодежный форум
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
10:41 20.08.2019
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
16:40 23.08.2019
В Греции заявили, что вышедший из Гибралтара иранский танкер не идет в их страну
17:00 21.08.2019
В Греции доходы от туризма в первом полугодии выросли на 15,3%
20:41 20.08.2019
У Греції розбився вертоліт з росіянами
11:41 20.08.2019
США предупредили Грецию относительно иранского танкера
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 23.08.2019
Россия заплатит за модернизацию армии непризнанной Абхазии
20:41 22.08.2019
Волкер про нові дії РФ у Грузії: це трагедія для місцевих
13:41 22.08.2019
Евросоюз направляет в Грузию специального представителя
12:40 21.08.2019
Свободи більше немає - в Грузії розгорівся новий скандал навколо телеканалу, який образив Путіна
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
20:10 21.08.2019
Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів
18:20 21.08.2019
Президент Молдови терміново збирає радбез
16:41 20.08.2019
Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
Всі новини країни
Россия Россия
12:21 24.08.2019
США введуть другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів з 26 серпня
21:00 23.08.2019
Путін доручив розробити відповідь на ракетне випробування США
19:20 23.08.2019
Правительство РФ разрешило МФО не раскрывать полную информацию о владельцах под санкциями
19:10 23.08.2019
Ядерное ЧП в России: В Норвегии заявляют о 2 взрывах в Северодвинске
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
Всі новини країни
Турция Турция
12:00 23.08.2019
США відкликали пропозицію Туреччині купити ЗРК Patriot замість С-400
17:41 22.08.2019
Україна отримала з Туреччини 2 тисячі пістолетів-кулеметів MP-5
15:41 22.08.2019
Авиация Асада обстреляла турецких наблюдателей в Идлибе
13:41 20.08.2019
Туреччина звинуватила Росію в авіаударі по військовому конвою в Сирії. У Дамаску заявили, що Туреччина підтримує терористів
Всі новини країни
Украина Украина
12:31 24.08.2019
Кремлівському лідеру не місце в елітному клубі: спільне звернення до Макрона з України
11:51 24.08.2019
Зеленський про повернення Криму і Донбасу: Голос рідної крові переможе
11:41 24.08.2019
Фігурант сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» оголосив сухе голодування – журналіст
10:20 24.08.2019
83 літаки із 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 23 серпня
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд