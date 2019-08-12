ЮВО: В оккупированном Крыму морские инженеры ЧФ провели учения по очистке воды
|19:30 23.08.2019
|Крым
В оккупированном Крыму подразделения отдельного морского инженерного полка Черноморского флота отработали задачи по очистке воды в ходе проведения специальных учений.
Для выполнения очистки военные инженеры используют современную мобильную станцию комплексной очистки воды СКО-10, размещённую на базе автомобиля КамАЗ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Её возможности позволяют проводить оперативную и качественную очистку воды от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядовитых веществ.
В рамках учения подразделение водообеспечения обустроило учебную площадку на берегу одной из бухт озера Донузлав, где и была развернута станция с системой насосов и надувных бассейнов для очищенной воды, организована охрана периметра площадки.
В ходе процесса водоочистки инженеры ЧФ полностью выполнили весь цикл практических действий, отработав ряд нормативов.
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