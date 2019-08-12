В оккупированном Крыму подразделения отдельного морского инженерного полка Черноморского флота отработали задачи по очистке воды в ходе проведения специальных учений.

Для выполнения очистки военные инженеры используют современную мобильную станцию комплексной очистки воды СКО-10, размещённую на базе автомобиля КамАЗ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Её возможности позволяют проводить оперативную и качественную очистку воды от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядовитых веществ.

В рамках учения подразделение водообеспечения обустроило учебную площадку на берегу одной из бухт озера Донузлав, где и была развернута станция с системой насосов и надувных бассейнов для очищенной воды, организована охрана периметра площадки.

В ходе процесса водоочистки инженеры ЧФ полностью выполнили весь цикл практических действий, отработав ряд нормативов.