Ядерное ЧП в России: В Норвегии заявляют о 2 взрывах в Северодвинске
|19:10 23.08.2019
|Россия
Вслед за взрывом, в результате которого погибли пять российских ученых во время испытания ракетного двигателя в начале этого месяца, произошел второй взрыв через два часа.
Второй взрыв, вероятно, является источником всплеска радиации, сообщила норвежская станция мониторинга за запрещением ядерных испытаний в пятницу, 23 августа.
Об этом сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на Reuters.
Агентство Norsar сообщило, что второй взрыв был обнаружен только инфразвуковыми датчиками давления воздуха, а не сейсмическими мониторами, которые регистрируют движения в земле, и произошел, вероятно, в воздухе от взрыва ракеты, работающей на радиоактивном топливе.
Об обнаружении станцией Norsar второго взрыва впервые сообщила норвежская газета Aftenposten в пятницу.
«Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщением о всплеске радиации», — сказала агентству Reuters генеральный директор Norsar Анна Стреммен Лайк.
«Оба взрыва были зарегистрированы в нашей инфразвуковой системе. Первый также был обнаружен сейсмологическими датчиками», — добавила она.
Напомним, Россия пыталась скрыть ядерную аварию в Северодвинске.
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