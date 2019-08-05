Вслед за взрывом, в результате которого погибли пять российских ученых во время испытания ракетного двигателя в начале этого месяца, произошел второй взрыв через два часа.

Второй взрыв, вероятно, является источником всплеска радиации, сообщила норвежская станция мониторинга за запрещением ядерных испытаний в пятницу, 23 августа.

Об этом сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на Reuters.

Агентство Norsar сообщило, что второй взрыв был обнаружен только инфразвуковыми датчиками давления воздуха, а не сейсмическими мониторами, которые регистрируют движения в земле, и произошел, вероятно, в воздухе от взрыва ракеты, работающей на радиоактивном топливе.

Об обнаружении станцией Norsar второго взрыва впервые сообщила норвежская газета Aftenposten в пятницу.

«Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщением о всплеске радиации», — сказала агентству Reuters генеральный директор Norsar Анна Стреммен Лайк.

«Оба взрыва были зарегистрированы в нашей инфразвуковой системе. Первый также был обнаружен сейсмологическими датчиками», — добавила она.

Напомним, Россия пыталась скрыть ядерную аварию в Северодвинске.