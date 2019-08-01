«Ядерный Титаник»: Россия запускает опасный реактор в Арктике / Фото
|18:50 23.08.2019
|Россия
Россия запустит первый в мире плавучий ядерный реактор и отправит его в путешествие через Арктику, несмотря на предупреждение экологов о серьезных рисках для региона.
Об этом пишет Информационное сопротивление со ссылкой на канадское издание CTV News.
«Академик Ломоносов», загруженный ядерным топливом, покинет арктический порт Мурманск и отправится в 5000-километровое путешествие в северо-восточную Сибирь уже сегодня, сообщает источник.
Ядерное агентство Росатом говорит, что реактор — более простая альтернатива строительству обычной установки на земле, которая находится в вечной мерзлоте, и намерена продавать такие реакторы за рубеж.
Но экологические группы давно предупреждают об опасностях проекта, называя его потенциальным «Чернобылем на льду» и «ядерным Титаником».
Ашид Алимов, глава энергетического сектора организации GreenPeace России, сказал, что экологические группы критиковали идею плавающего реактора с 1990-х годов.
Поскольку Росатом планирует хранить отработанное топливо на борту, Алимов сказал, что «любая авария с этим топливом может оказать серьезное влияние на хрупкую окружающую среду Арктики».
Он добавил, что в регионе «нет инфраструктуры для уничтожения ядерных отходов».
По словам Алимова, «плавающая атомная электростанция — это слишком рискованный и слишком дорогой способ производства электроэнергии».
Фото с сайта ИС
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