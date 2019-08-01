Россия запустит первый в мире плавучий ядерный реактор и отправит его в путешествие через Арктику, несмотря на предупреждение экологов о серьезных рисках для региона.

Об этом пишет Информационное сопротивление со ссылкой на канадское издание CTV News.

«Академик Ломоносов», загруженный ядерным топливом, покинет арктический порт Мурманск и отправится в 5000-километровое путешествие в северо-восточную Сибирь уже сегодня, сообщает источник.

Ядерное агентство Росатом говорит, что реактор — более простая альтернатива строительству обычной установки на земле, которая находится в вечной мерзлоте, и намерена продавать такие реакторы за рубеж.

Но экологические группы давно предупреждают об опасностях проекта, называя его потенциальным «Чернобылем на льду» и «ядерным Титаником».

Ашид Алимов, глава энергетического сектора организации GreenPeace России, сказал, что экологические группы критиковали идею плавающего реактора с 1990-х годов.

Поскольку Росатом планирует хранить отработанное топливо на борту, Алимов сказал, что «любая авария с этим топливом может оказать серьезное влияние на хрупкую окружающую среду Арктики».

Он добавил, что в регионе «нет инфраструктуры для уничтожения ядерных отходов».

По словам Алимова, «плавающая атомная электростанция — это слишком рискованный и слишком дорогой способ производства электроэнергии».

Фото с сайта ИС