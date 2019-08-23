Президент Росії Владімір Путін доручив підготувати симетричну відповідь Сполученим Штатам на проведене Пентагоном випробування крилатої ракети.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Кремля, звітуючи про нараду Путіна з постійними членами Ради безпеки РФ на цю тему.

Путін заявив, що випробування ракети із характеристиками, забороненими за договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД. – ЄП), відбулися всього за 16 днів після завершення ініційованої Вашингтоном процедури денонсації угоди.

За його словами, випробування не було імпровізацією, а стало "черговою ланкою в ланцюзі заходів, які давно планувалися".

"Маючи на увазі обставини, які складаються знову, доручаю Міністерству оборони Російської Федерації, Міністерству закордонних справ, іншим профільним відомствам проаналізувати рівень загрози, створюваної згаданими діями Сполучених Штатів для нашої країни, і вжити вичерпних заходів з підготовки симетричної відповіді", - цитує сайт Кремля президента Росії.

Раніше цього місяця США і Росія вийшли з договору про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) часів холодної війни після того, як кожен звинуватив один одного у порушенні угоди.

Росія звернулася з проханням провести засідання Ради Безпеки ООН після того, як на початку цього тижня США випробували крилату ракету середньої дальності, заборонену ракетним договором.