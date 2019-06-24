Оккупированный Крым попал в число регионов РФ с самыми высокими зарплатами чиновников.

Об этом со ссылкой на Росстат сообщает РИА Новости.

В оккупированном Севастополе муниципальные чиновники получают 38 тыс рублей, что больше на 9%, чем в среднем занятые в других сферах. В оккупированном Крыму разрыв в зарплатах составляет 3,4% в пользу муниципалов, однако сам размер оплаты труда не уточняется.

Самые высокие зарплаты получают муниципальные управленцы в Ямало-Ненецком (133 тыс рублей) и Ханты-Мансийском (97 тыс рублей) автономных округах.

При этом самые низкие выплаты у их коллег в Псковской области и Забайкальском крае. В абсолютном выражении на Ямале чиновники зарабатывают в семь раз больше, чем под Псковом (18 тыс рублей). В 14 из 85 субъектов муниципальные служащие зарабатывают больше, чем средний местный житель. Например, в ЯНАО они получают больше примерно на треть. Такие показатели, в частности, зафиксированы на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму. Зарплата столичных чиновников составляет 91 тыс рублей, петербургских — 56 тыс рублей.