Зарплаты чиновников оккупированного Крыма в числе самых высоких в России

20:40 23.08.2019   Крым

Оккупированный Крым попал в число регионов РФ с самыми высокими зарплатами чиновников. 

Об этом со ссылкой на Росстат сообщает РИА Новости

В оккупированном Севастополе муниципальные чиновники получают 38 тыс рублей, что больше на 9%, чем в среднем занятые в других сферах. В оккупированном Крыму разрыв в зарплатах составляет 3,4% в пользу муниципалов, однако сам размер оплаты труда не уточняется. 

Самые высокие зарплаты получают муниципальные управленцы в Ямало-Ненецком (133 тыс рублей) и Ханты-Мансийском (97 тыс рублей) автономных округах. 

При этом самые низкие выплаты у их коллег в Псковской области и Забайкальском крае. В абсолютном выражении на Ямале чиновники зарабатывают в семь раз больше, чем под Псковом (18 тыс рублей). В 14 из 85 субъектов муниципальные служащие зарабатывают больше, чем средний местный житель. Например, в ЯНАО они получают больше примерно на треть. Такие показатели, в частности, зафиксированы на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму. Зарплата столичных чиновников составляет 91 тыс рублей, петербургских — 56 тыс рублей.



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