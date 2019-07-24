Ялтинская компания не заплатила 9 млн рублей налогов
|20:20 23.08.2019
|Крым
"Суд" постановил взыскать с ялтинской компании «Авангардстрой» 9 млн рублей в федеральный бюджет.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры оккупированного Крыма, директор компании уклонился от уплаты налогов, пишет Крыминформ.
«Установлено, что директор ООО «Авангардстрой» уклонился от уплаты налогов с организации – налога на добавленную стоимость, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащей к уплате», – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что из-за прекращения уголовного преследования директора «Авангардстроя» по нереабилитирующим основаниям, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в доход федерального бюджета причиненного преступлением ущерба в размере 9 млн рублей. Суд исковые требования удовлетворил.
Решение на данный момент еще не вступило в законную силу.
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