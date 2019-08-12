Разведывательные и мотострелковые подразделения 49 общевойсковой армии Южного военного округа отработали на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае действия в рейдовом и обходящем отряде.

Военнослужащие совершили ночные марш-броски по нескольким маршрутам в пешем порядке и на бронеавтомобилях «Тигр» и бронированных транспортерах на удаление около 70 километров в тыл и фланг группировки условного противника. В результате были отрезаны пути подвоза материальных средств и созданы условия окружения войск «противника», сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения применялись беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и другое современное вооружение.

Отработка задач проводилась в рамках двусторонних тактических учений мотострелкового соединения. В мероприятии принимали участие более 500 военнослужащих, задействовано около 150 единиц техники.