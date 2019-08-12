ЮВО: На полигоне в Волгоградской области готовят школьников к службе в спецназе
|15:30 23.08.2019
|Россия
На полигоне Прудбой Южного военного округ в Волгоградской области завершен курс военной подготовки допризывной молодежи к прохождению военной службы в частях специального назначения ЮВО.
В течение недели разведчики соединения ЮВО и ветераны подразделений спецназа провели с ребятами занятия по огневой, тактико-специальной, инженерной подготовке, минно-взрывному делу и военной топографии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе практических занятий 20 подростков освоили элементы ведения разведывательных и засадных действий, снайперской маскировки, приёмов рукопашного и ножевого боя.
В рамках курса подростки прошли тесты для оценки нервно-психической устойчивости, результаты которых будут использованы при определении уровня годности для службы в частях специального назначения.
За 6 лет к службе в спецназе ЮВО на полигоне Прудбой было подготовлено более 200 будущих спецназовцев.
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