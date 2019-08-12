На полигоне Прудбой Южного военного округ в Волгоградской области завершен курс военной подготовки допризывной молодежи к прохождению военной службы в частях специального назначения ЮВО.

В течение недели разведчики соединения ЮВО и ветераны подразделений спецназа провели с ребятами занятия по огневой, тактико-специальной, инженерной подготовке, минно-взрывному делу и военной топографии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе практических занятий 20 подростков освоили элементы ведения разведывательных и засадных действий, снайперской маскировки, приёмов рукопашного и ножевого боя.

В рамках курса подростки прошли тесты для оценки нервно-психической устойчивости, результаты которых будут использованы при определении уровня годности для службы в частях специального назначения.

За 6 лет к службе в спецназе ЮВО на полигоне Прудбой было подготовлено более 200 будущих спецназовцев.