ЮВО: Зенитчики отразили налетнные у ударной беспилотной авиации условного противника
|14:50 23.08.2019
|Краснодарский край
На аэродроме базирования армейской авиации Южного военного округа в Краснодарском крае состоялось учение по организации комплексной безопасности.
Военнослужащие на практике отработали вопросы отражения налета разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов и диверсионно-разведывательных групп условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.
Для отражения атаки дронов были задействованы специалисты радиоэлектронной борьбы, расчеты зенитного ракетного комплекса «Оса» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Все цели были вовремя обнаружены и обезврежены. В качестве БЛА применялись несколько квадрокоптеров промышленного производства с муляжами гранат.
Также было отработано предотвращение более 10 различных диверсий, подготовленных группой условных диверсантов, которая была нейтрализована подразделениями охраны аэродрома.
Кроме того, пожарные расчеты авиационной части армейской авиации ЮВО отработали вопросы ликвидации последствий условного возгорания воздушного судна.
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