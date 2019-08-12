Военнослужащие подразделения связи российской военной базы в Армении в рамках двустороннего ротного тактического учения развернули современные средства связи и организовали радиосвязь по различным каналам в полевых условиях на полигонах Камхуд и Алагяз.

В рамках учения связисты отрабатывают учебно-боевые задачи в развертывании полевых подвижных пунктов управления и обеспечивают устойчивой непрерывной связью ротные тактические группы, действующие в наступлении и обороне, с использованием каналов спутниковой связи, пишет пресс-служба Минобороны России.

Продолжительность учебного дня в ходе учения составляет не менее 10 часов с учетом жаркого климата и высокогорной местности. Более половины учебно-боевых занятий проводится в ночное время суток.

Связисты на практике закрепляют знания по специальной, огневой, разведывательной и другим видам подготовки, а также вождению специальных машин связи.

В двустороннем ротном тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе самолеты оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.