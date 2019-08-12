ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
|20:00 23.08.2019
|Армения
Военнослужащие подразделения связи российской военной базы в Армении в рамках двустороннего ротного тактического учения развернули современные средства связи и организовали радиосвязь по различным каналам в полевых условиях на полигонах Камхуд и Алагяз.
В рамках учения связисты отрабатывают учебно-боевые задачи в развертывании полевых подвижных пунктов управления и обеспечивают устойчивой непрерывной связью ротные тактические группы, действующие в наступлении и обороне, с использованием каналов спутниковой связи, пишет пресс-служба Минобороны России.
Продолжительность учебного дня в ходе учения составляет не менее 10 часов с учетом жаркого климата и высокогорной местности. Более половины учебно-боевых занятий проводится в ночное время суток.
Связисты на практике закрепляют знания по специальной, огневой, разведывательной и другим видам подготовки, а также вождению специальных машин связи.
В двустороннем ротном тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе самолеты оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.
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