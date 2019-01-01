Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 июля 2019 года составил $8,92 млрд, или 19% ВВП.

Об этом сообщает Минфин Азербайджана, пишет finanz.ru.

На 1 января 2019 года внешний государственный долг Азербайджана составлял $8,927 млрд. Таким образом, за первое полугодие 2019 года внешний долг сократился на 0,1%.

Государственный долг Азербайджана в основном составляют кредиты, полученные от международных финансовых институтов на реализацию инфраструктурных проектов и программ финансирования, а также средства, привлеченные через размещение ценных бумаг на международных финансовых рынках.

Согласно стратегии среднесрочного и долгосрочного управления госдолгом Азербайджана, до конца 2025 года внешняя задолженность должна сократиться до $3,8 млрд.

Согласно данным Центробанка Азербайджана, на 1 августа 2019 года стратегические валютные резервы страны составляли $49 млрд.