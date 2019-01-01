Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
|19:40 23.08.2019
|Азербайджан
Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 июля 2019 года составил $8,92 млрд, или 19% ВВП.
Об этом сообщает Минфин Азербайджана, пишет finanz.ru.
На 1 января 2019 года внешний государственный долг Азербайджана составлял $8,927 млрд. Таким образом, за первое полугодие 2019 года внешний долг сократился на 0,1%.
Государственный долг Азербайджана в основном составляют кредиты, полученные от международных финансовых институтов на реализацию инфраструктурных проектов и программ финансирования, а также средства, привлеченные через размещение ценных бумаг на международных финансовых рынках.
Согласно стратегии среднесрочного и долгосрочного управления госдолгом Азербайджана, до конца 2025 года внешняя задолженность должна сократиться до $3,8 млрд.
Согласно данным Центробанка Азербайджана, на 1 августа 2019 года стратегические валютные резервы страны составляли $49 млрд.
Ще на цю тему:
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Азербайджанская организация вступила в Альянс «мозговых центров» ШОС
ЦБА: Объем стратегических валютных резервов Азербайджана в 2,9 раза превышает внешний госдолг
Названа сумма внешнего госдолга Азербайджана
Moody's ожидает рост экономики Азербайджана в 2018 году
Азербайджан будет включен в классификационный список индекса FTSE
В январе-ноябре 2017 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 22 млрд долларов
Годовая инфляция в Азербайджане достигла 13,4%