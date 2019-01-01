Росгвардия получит право забирать землю и здания в течение 24 часов

14:30 23.08.2019   Россия

Росгвардия подготовила проект постановления правительства, который обяжет власти регионов передавать войскам здания, сооружения и земельные участки по первому требованию.

Согласно документу, который размещен в пятницу на портале правовой информации, подчиняться запросам на передачу имущества должны будут органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований (местные администрации) и их должностные лица, пишет finanz.ru.

Территориальные органы Росгвардии, оперативно-территориальные объединения, а также просто соединения войск смогут требовать объекты «на период выполнения служебно-боевых задач» или подготовки к ним.

Такими задачами могут быть охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; обеспечение режимов ЧП, военного положения, контртеррористической операции; борьба с терроризмом; надзор за соблюдением российского законодательства в сфере оборота оружия и обеспечение безопасности объектов ТЭК; содействие ФСБ в охране госграницы.

На выполнение запросов региональным чиновникам будет отведено 10 дней. В экстренных случаях, «требующих незамедлительной подготовки и выполнения служебно-боевых задач» объекты должны передаваться незамедлительно по устному запросу «с последующим письменным подтверждением в течение 24 часов», говорится в проекте постановления.

Исключения составят объекты, находящиеся в границах зон с особыми условиями использования территорий, а также являющиеся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов РФ.

«Принятие проекта не вызовет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий», - говорится в пояснительной записке.



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