Правительство РФ разрешило МФО не раскрывать полную информацию о владельцах под санкциями
|19:20 23.08.2019
|Россия
Микрофинансовые организации (МФО) получили право ограничивать раскрытие информации о владельцах, в отношении которых наложены санкции иностранными государствами или государственными и межгосударственными объединениями.
Это предусмотрено постановлением правительства РФ об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», сообщает finanz.ru.
«Установить, что микрофинансовая организация вправе осуществлять раскрытие в ограниченных составе и (или) объеме информации о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания, в случае действия в отношении указанных лиц мер ограничительного характера, введенных иностранными государствами <...>«, - говорится в документе, текст которого размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, МФО теперь имеют право ограничивать раскрываемую информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на принимаемые органами управления организации решения, если в отношении этих лиц также действуют меры ограничительного характера..
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