ЄСПЛ 27 серпня винесе рішення у справі Магнітського проти Росії
|19:00 23.08.2019
|Россия
Європейський суд із прав людини 27 серпня винесе рішення у справі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського і його родичів проти Росії.
Про це йдеться в повідомленні на сайті суду, пише Радіо Свобода.
Згідно з матеріалами справи, першу скаргу в ЄСПЛ подав сам Магнітський. А після його смерті в СІЗО дві скарги подали його вдова Наталія Жарикова і мати Наталія Магнітського.
У скаргах вказано на умови утримання під вартою, неналежне надання медичної допомоги і несправедливість обвинувачення в ухиленні Магнітського від сплати податків.
Сергій Магнітський розслідував схеми розкрадання грошей із російського бюджету. Його заарештували в 2008 році за звинуваченням у несплаті податків і корупції. Юрист помер у московському слідчому ізоляторі в 2009 році. Керівництво СІЗО заявило, що причиною смерті стала серцева недостатність. Адвокати стверджують, що Магнітському своєчасно не надали медичну допомогу.
У 2012 році США прийняли «акт Магнітського» – закон, що запроваджує санкції проти осіб, причетних до порушення прав людини. Пізніше аналогічні закони з’явилися в Канаді, країнах Балтії і Великій Британії
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